FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Galapagos announces new phase 2 study with filgotinib
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Banish Bannon? Trump weighs his options
Politics
Banish Bannon? Trump weighs his options
Graphic: An imminent threat?
North Korea
Graphic: An imminent threat?
Arab fighters struggle to assert role in Raqqa
Middle East
Arab fighters struggle to assert role in Raqqa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
July 5, 2017 / 5:43 AM / a month ago

BRIEF-Galapagos announces new phase 2 study with filgotinib

1 Min Read

July 5 (Reuters) - GALAPAGOS NV

* NEW PHASE 2 STUDY WITH FILGOTINIB IN NON-INFECTIOUS UVEITIS‍​

* STUDY LED BY FILGOTINIB COLLABORATION PARTNER GILEAD SCIENCES, INC.‍​

* PRIMARY OUTCOME IS MEASURED BY THE PROPORTION OF SUBJECTS FAILING TREATMENT BY WEEK 24; TREATMENT FAILURE IS REPRESENTATIVE OF AN ACTIVE UVEITIS FLARE.

* APPROXIMATELY 110 PATIENTS ARE PLANNED TO BE RANDOMIZED IN THE STUDY TO RECEIVE FILGOTINIB OR PLACEBO ADMINISTERED FOR 52 WEEKS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.