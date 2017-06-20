FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Galapagos announces successful completion of Phase 1
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
Politics
Apple's Cook says he disagrees with Trump on Charlottesville
How Syria continued to gas its people as the world watched
Syria
How Syria continued to gas its people as the world watched
What will Kim do next?
North Korea
What will Kim do next?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
June 20, 2017 / 6:05 AM / 2 months ago

BRIEF-Galapagos announces successful completion of Phase 1

1 Min Read

June 20 (Reuters) - Galapagos nv

* GALAPAGOS' RESEARCH AND DEVELOPMENT UPDATE 2017: RAPIDLY ADVANCING OUR PRODUCT CANDIDATES

* CYSTIC FIBROSIS: START OF REGULATORY PROCESS NEXT MONTH, PATIENT STUDY WITH FIRST TRIPLE COMBO EXPECTED TO BEGIN IN Q4 '17 IN EUROPE‍​

* ON FILGOTINIB: DARWIN 3: IMPROVED ACTIVITY, CONSISTENT SAFETY PARAMETERS FOR FILGOTINIB; PH2 STUDIES INITIATED IN 6 NEW INDICATIONS

* TOPLINE DATA FOR GLPG1690 IN IPF IN Q3 '17

* OPENING OF US IND AND DOSING OF FIRST OSTEOARTHRITIS PATIENT IN PHASE 1B TRIAL WITH GLPG1972

* CYSTIC FIBROSIS: SUCCESSFUL COMPLETION OF PH1 WITH THREE INDIVIDUAL COMBO COMPONENTS‍​ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.