BRIEF-Galectin Therapeutics Proceeds To Phase 3 Development Of GR-MD-02 For NASH Cirrhosis

May 14 (Reuters) - Galectin Therapeutics Inc:
* GALECTIN THERAPEUTICS PROCEEDS TO PHASE 3 DEVELOPMENT OF GR-MD-02 FOR NASH CIRRHOSIS FOLLOWING FDA MEETING
* GALECTIN THERAPEUTICS INC - TARGET POPULATION OF PHASE 3 CLINICAL TRIAL WILL BE PATIENTS WITH NASH CIRRHOSIS WITHOUT ESOPHAGEAL VARICES
* GALECTIN THERAPEUTICS INC - “DISAGREE WITH FDA’S DECISION NOT TO GRANT BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION AT THIS TIME”
* GALECTIN THERAPEUTICS - FDA HAS NOT GRANTED BREAKTHROUGH DESIGNATION FOR PATIENTS WITH NASH CIRRHOSIS Source text for Eikon: Further company coverage: