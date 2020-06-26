Healthcare
June 26, 2020 / 10:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Galectin Therapeutics Says On June 22, Co And Covance Entered Into A Second Work Order Pursuant To The MSA

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June 26 (Reuters) - Galectin Therapeutics Inc:

* GALECTIN THERAPEUTICS - ON JUNE 22, CO AND COVANCE ENTERED INTO A SECOND WORK ORDER PURSUANT TO THE MSA

* GALECTIN THERAPEUTICS - PURSUANT TO THE SECOND WORK ORDER, COVANCE AGREES TO PROVIDE SERVICES TO CO IN CONNECTION WITH ITS NASH-RX TRIAL

* GALECTIN - COVANCE SERVICES TO CO IN CONNECTION WITH NASH-RX TRIAL, FOR FEES OF ABOUT $60.0 MILLION FOR PHASE 2B & ABOUT $41.3 MILLION FOR PHASE 3 PORTION Source text: [bit.ly/31xo4Sv] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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