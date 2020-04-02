Healthcare
April 2, 2020 / 12:50 PM / in an hour

BRIEF-Galectin Therapeutics Update On The Impact Of Covid-19

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Galectin Therapeutics Inc:

* GALECTIN THERAPEUTICS UPDATE ON THE IMPACT OF COVID-19

* GALECTIN THERAPEUTICS INC - CLINICAL SUPPLY DISTRIBUTION AND RELATED ACTIVITIES WITH EXTERNAL VENDORS ARE SO FAR ONLY MINIMALLY IMPACTED

* GALECTIN THERAPEUTICS INC - REMAIN COMMITTED TO INITIATING ADAPTIVE PHASE 3 TRIAL AS SOON AS REASONABLY POSSIBLE CONSIDERING COVID-19

* GALECTIN THERAPEUTICS INC - PLAN TO INITIATE NASH-RX TRIAL DURING Q2 OF 2020; HOWEVER, THIS MAY BE IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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