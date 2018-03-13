BRIEF-Galenica FY Operating Result (EBIT) At CHF 141.8 Million‍​

March 13 (Reuters) - GALENICA AG:
* FY OPERATING RESULT (EBIT) ROSE BY 14.5% TO CHF 141.8 MILLION
* IN 2018 IS AIMING FOR SALES GROWTH OF 2% TO 3% AND EBIT (EXCLUDING EFFECTS OF IAS 19) SIMILAR TO THAT IN 2017
* ALSO INTENDS TO PROPOSE A DIVIDEND AT LEAST AT PRIOR-YEAR LEVEL TO THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING
* ON A COMPARABLE BASIS (EXCLUDING THE EFFECTS OF IAS 19), FY EBIT GREW BY 10.5% TO CHF 148.2 MILLION
* WILL PROPOSE A DIVIDEND OF CHF 1.65 PER SHARE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 9 MAY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)