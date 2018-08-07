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August 7, 2018 / 4:57 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Galenica H1 Net Sales Up By 0.9% To CHF 1.57 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 7 (Reuters) - Galenica AG:

* H1 CONSOLIDATED NET SALES INCREASED BY 0.9% TO CHF 1,566.1 MILLION

* TAKING INTO ACCOUNT ONE-OFF EFFECTS, EBIT DECLINED BY 2.0% TO CHF 70.1 MILLION IN H1

* TAKING INTO ACCOUNT ONE-OFF EFFECTS, NET PROFIT DECLINED BY 2.4% TO CHF 56.5 MILLION IN H1

* SEES SALES FOR FY 2018 TO BE AT LOWER END OF SALES FORECAST RANGE OF +2% TO +3% COMMUNICATED IN MARCH 2018

* OUTLOOK 2018: EXPECTS EBIT (EXCLUDING THE EFFECTS OF IAS 19) TO BE AT LEAST AT THE SAME LEVEL AS IN 2017

* PROPOSAL OF DIVIDEND OF AT LEAST AT THE SAME LEVEL AS THE PRIOR YEAR TO AGM IN 2019 IS UNCHANGED Source text - bit.ly/2LY8aKh Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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