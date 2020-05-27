Healthcare
May 27, 2020 / 8:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Galenica: Precautionary Recall Of Individual Packs Of Algifor Liquid Caps 400

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Galenica AG:

* PRECAUTIONARY RECALL OF INDIVIDUAL PACKS OF ALGIFOR LIQUID CAPS 400

* DUE TO HUMAN ERROR, A BLISTER FROM ANOTHER DRUG, WHICH WAS BEING PROCESSED AT SAME TIME BY SAME MANUFACTURER, WAS PACKAGED INTO A BOX OF ALGIFOR LIQUID CAPS 400

* THIRD-PARTY MANUFACTURER TAKES FULL RESPONSIBILITY FOR THIS ERROR.

* ALGIFOR(®) LIQUID CAPS 400 ARE PRODUCED AND PACKAGED BY A THIRD-PARTY MANUFACTURER ON BEHALF OF VERFORA

* PACKAGES AFFECTED ARE THOSE WITH BATCH NUMBER 309168A, WHICH HAVE BEEN ON MARKET SINCE 3 MARCH 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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