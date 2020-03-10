Healthcare
March 10, 2020 / 12:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Galera Therapeutics Reports Q4 Loss Per Share $1.31

1 Min Read

March 10 (Reuters) - Galera Therapeutics Inc:

* GALERA THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND RECENT ACCOMPLISHMENTS

* Q4 LOSS PER SHARE $1.31

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.55 — REFINITIV IBES DATA

* GALERA THERAPEUTICS - AS OF DECEMBER 31, 2019, GALERA HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS OF $112.3 MILLION

* GALERA THERAPEUTICS - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS & SHORT-TERM INVESTMENTS TO FUND OPERATING EXPENSES & CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS INTO 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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