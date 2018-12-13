Switzerland Market Report
December 13, 2018 / 6:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GAM Holding Revises 2018 Results, Announces Comprehensive Restructuring Programme And Proposes Suspension Of 2018 Dividend

2 Min Read

Dec 13 (Reuters) - GAM HOLDING AG:

* PROVIDES AN ESTIMATE ON ITS 2018 RESULTS AND ANNOUNCES A COMPREHENSIVE RESTRUCTURING PROGRAMME AS WELL AS A PROPOSED SUSPENSION OF THE 2018 DIVIDEND

* UNDERLYING PROFIT BEFORE TAXES FOR 2018 EXPECTED TO BE APPROXIMATELY CHF 125 MILLION COMPARED WITH CHF 172.5 IN 2017

* ESTIMATED IFRS NET LOSS OF APPROXIMATELY CHF 925 MILLION FOR 2018

* LOSS DRIVEN BY EXPECTED GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE FOR GROUP OF APPROXIMATELY CHF 885 MILLION

* APPROXIMATELY 10% OF ROLES BEING ELIMINATED ACROSS GROUP DURING 2019, SUBJECT TO LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

* LOSS ALSO DRIVEN BY EXPECTED IMPAIRMENT CHARGE OF APPROXIMATELY CHF 62 MILLION IN SECOND HALF 2018 RELATED TO CANTAB INVESTMENT MANAGEMENT AND CLIENT CONTRACTS

* REVISING DIVIDEND POLICY FOR 2019 AND BEYOND TO TARGET A MINIMUM PAY-OUT OF 50% OF UNDERLYING NET PROFITS

* GAM - RESTRUCTURING MEASURES ARE EXPECTED TO RESULT IN REDUCTION OF FIXED STAFF COSTS AND GENERAL EXPENSES RUN RATE OF AT LEAST CHF 40 MILLION BY END 2019

* EXPECTS FINANCIAL RESULTS FOR FIRST HALF AND FULL YEAR 2019 TO BE MATERIALLY BELOW THOSE OF FIRST HALF AND FULL YEAR 2018

* NO DIVIDEND WILL BE PAID FOR 2018 TO ACCELERATE GROUP’S CAPITAL REBUILD

* GROUP ASSETS UNDER MANAGEMENT(1) (AUM) OF CHF 139.1 BILLION AT 30 NOVEMBER 2018, DOWN FROM CHF 146.1 BILLION AS AT 30 SEPTEMBER 2018

* ASSETS UNDER MANAGEMENT DRIVEN BY NET OUTFLOWS OF CHF 4.2 BILLION AND NEGATIVE MARKET AND FOREIGN EXCHANGE MOVEMENTS OF CHF 1.6 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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