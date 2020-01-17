Switzerland Market Report
January 17, 2020 / 6:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GAM Holding Sees Underlying Profit Before Taxes Of Around CHF 10 Million For 2019

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - GAM Holding AG:

* EXPECTS TO REPORT AN UNDERLYING PROFIT BEFORE TAXES, WHICH EXCLUDES NON-RECURRING AND ACQUISITION-RELATED ITEMS, OF APPROXIMATELY CHF 10 MILLION (INCLUDING APPROXIMATELY CHF 12 MILLION OF PERFORMANCE FEES) FOR 2019

* (AUM) AND RELATED REVENUES IN INVESTMENT MANAGEMENT FROM CHF 56.1 BILLION AS AT 31 DECEMBER 2018 TO AN ESTIMATED CHF 48 BILLION AS AT 31 DECEMBER 2019

* GAM EXPECTS TO REPORT A FULL-YEAR 2019 IFRS NET RESULT, INCLUDING NON-RECURRING AND ACQUISITION-RELATED ITEMS, OF APPROXIMATELY CHF 0 MILLION Source text: bit.ly/370NgQV Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below