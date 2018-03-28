BRIEF-Gamestop Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share Of $2.02

March 28 (Reuters) - Gamestop Corp:
* GAMESTOP REPORTS SALES AND EARNINGS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 AND PROVIDES 2018 OUTLOOK
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.97 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL GLOBAL SALES INCREASED 15.0% TO $3.50 BILLION
* QTRLY CONSOLIDATED COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF 12.2%
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $110.0 MILLION TO $120.0 MILLION
* POSITIVE IMPACT OF TAX REFORM WAS $0.03 PER DILUTED SHARE IN QUARTER
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.26, REVENUE VIEW $8.97 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: