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April 16, 2018 / 10:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gaming And Leisure Properties Announces Acquisition Of Assets Of Tropicana Entertainment

Reuters Staff

2 Min Read

April 16 (Reuters) - Gaming and Leisure Properties Inc :

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF TROPICANA ENTERTAINMENT

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - DEAL FOR PURCHASE PRICE OF $1.21 BILLION WITH INITIAL RENT OF $110 MILLION

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - ANNOUNCED ACQUISITIONS ARE EXPECTED TO BE 8% TO 10% ACCRETIVE

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - EXPECTS TO FUND TRANSACTION WITH A COMBINATION OF DEBT AND EQUITY

* GAMING AND LEISURE - TO BUY REAL ESTATE ASSETS OF 6 CASINO PROPERTIES FROM TROPICANA ENTERTAINMENT FOR $1.21 BILLION, EXCLUSIVE OF TAXES AND DEAL FEES

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES-WITH CLOSING OF DEAL, ELDORADO TO BUY OPERATING ASSETS OF THESE PROPERTIES, LEASE REAL ESTATE VIA NEW MASTER LEASE

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - NEW ELDORADO MASTER LEASE HAS 15 YEAR INITIAL TERM AND FOUR 5 YEAR RENEWAL PERIODS

* GAMING AND LEISURE - TROPICANA ENTERTAINMENT DEAL, PINNACLE - PENN NATIONAL DEAL TO RESULT IN DIVIDEND/SHARE ACCRETION OF 8-10% ON Q1 ANNUALIZED DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage:

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