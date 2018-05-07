FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 12:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gaming And Leisure Properties Announces Tender Offer, Consent Solicitation For Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Gaming and Leisure Properties Inc :

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES ANNOUNCES A TENDER OFFER AND CONSENT SOLICITATION FOR OUTSTANDING 4.375% SENIOR NOTES DUE 2018

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - CO, OTHERS HAVE COMMENCED CASH TENDER OFFER TO PURCHASE OUTSTANDING $550 MILLION 4.375% SENIOR NOTES DUE 2018

* GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC - TENDER OFFER IS SCHEDULED TO EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON JUNE 4, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.