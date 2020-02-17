BRIEF-Gardner Denver Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share of $0.37

Feb 17 (Reuters) - Gardner Denver Holdings Inc:
* GARDNER DENVER REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $606 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $595.7 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.34 — REFINITIV IBES DATA
* SEES 2020 ADJUSTED EBITDA TO BE WITHIN A RANGE OF $540 MILLION TO $570 MILLION
* SEES 2020 FREE CASH FLOW TO BE WITHIN A RANGE OF $280 MILLION TO $300 MILLION
* EXPECT MARKET CONDITIONS IN 2020 TO REMAIN LARGELY IN LINE WITH WHAT WE SAW AT END OF 2019
* SEES 2020 INDUSTRIAL SEGMENT GROWTH TO BE FLAT TO DOWN LOW SINGLE DIGITS
* GARDNER DENVER HOLDINGS - EXPECTING LOW SINGLE DIGIT REVENUE DECLINES IN 2020 ACROSS TOTAL CO WITH FX EXPECTED TO BE RELATIVELY FLAT TO PRIOR YEAR LEVELS
* GARDNER DENVER HOLDINGS - ADJUSTED EBITDA, FREE CASH FLOW GUIDANCE FOR 2020 DOES NOT INCLUDE ANY ANTICIPATED TOTAL YEAR IMPACT FROM CORONAVIRUS OUTBREAK
* GARDNER DENVER HOLDINGS - EXPECT TO SEE SHIPMENT DEFERRALS IN Q1, BUT CURRENTLY EXPECT THAT REVENUE TO SHIFT TO REMAINDER OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: