Healthcare
April 14, 2020 / 4:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gas Plus FY Net Loss Narrows To EUR 0.6 Mln

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April 14 (Reuters) - Gas Plus SpA:

* FY TOTAL REVENUE EUR 93.5 MILLION VERSUS EUR 88.6 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS EUR 0.6 MILLION VERSUS LOSS EUR 1.9 MILLION YEAR AGO

* EXPECTS 2020 CONSOLIDATED EBITDA TO DECLINE AND 2020 NET RESULT TO BE NEGATIVE

* ON COVID-19, SHOULD EMERGENCY CONTINUE THROUGHOUT YEAR, IT IS NOT POSSIBLE TO EXCLUDE CONTRACTIONS IN VOLUMES OF SOME ACTIVITIES WHOSE IMPACTS, AT PRESENT, ARE BELIEVED TO BE CONTAINED

* GROUP BELIEVES TO ALREADY HAVE LINES SUFFICIENT TO MEET EXPECTED INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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