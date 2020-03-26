Healthcare
March 26, 2020 / 6:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Gascogne FY Consolidated Net Profit Up At 9.7 Million Euros

1 Min Read

March 26 (Reuters) - GASCOGNE SA:

* ANNUAL RESULTS 2019

* FY EBITDA EUR 28.5 MILLION VERSUS EUR 28.0 MILLION YEAR AGO

* FY CONSOLIDATED NET PROFIT EUR 9.7 MILLION VERSUS EUR 9.4 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 389.9 MILLION VERSUS EUR 402.0 MILLION YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: IN THE CURRENT SITUATION, IT IS NOT POSSIBLE TO ESTIMATE IMPACT ON THE GROUP’S BUSINESS AND RESULTS IN 2020

* NET DEBT IS UNDER CONTROL, GIVEN INVESTMENT PLAN INITIATED IN 2014 AND IN 2019 IT INCREASES BY €10.4 MILLION

* 2019 CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS WAS POSITIVE AT €5M Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below