FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 15, 2018 / 12:13 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Gastar Exploration Announces 68 Pct Increase In Year-End 2017 Proved Reserves

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Gastar Exploration Inc:

* GASTAR EXPLORATION ANNOUNCES 68% INCREASE IN YEAR-END 2017 PROVED RESERVES, 2017 4TH QUARTER PRODUCTION, OPERATIONS UPDATE, 2018 CAPITAL BUDGET AND PRODUCTION GUIDANCE

* GASTAR EXPLORATION INC - ‍PRELIMINARY 2017 AVERAGE DAILY Q4 2017 PRODUCTION IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 6.9 MBOE/D​

* GASTAR EXPLORATION INC - ‍GASTAR‘S 2018 CAPITAL BUDGET IS APPROXIMATELY $115 MILLION​

* GASTAR EXPLORATION INC SEES ‍Q1 NET AVERAGE DAILY PRODUCTION 4.7 MBOE - 5.0 MBOE/D​

* GASTAR EXPLORATION INC SEES ‍FULL-YEAR 2018 NET AVERAGE DAILY PRODUCTION 5.0 MBOE - 6.0 MBOE/D​

* GASTAR EXPLORATION INC - ‍GASTAR‘S YEAR-END 2017 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION PROVED RESERVES INCREASED 68% TO 42.9 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.