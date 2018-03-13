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March 13, 2018 / 8:32 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Gates Industrial Corp Q4 Sales $781.8 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Gates Industrial Corporation Plc :

* GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC - FOURTH-QUARTER SALES OF $781.8 MILLION, A 17.1% INCREASE OVER PRIOR-YEAR QUARTER

* GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC - QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.47 FROM CONTINUING OPERATIONS

* GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC - QTRLY NET INCOME PER SHARE $0.46

* GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC - EXPECTS FULL-YEAR 2018 NET REVENUE GROWTH TO BE IN RANGE OF 7.5% TO 10.5%

* GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC - SEES 2018 ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $735 MILLION TO $755 MILLION Source text (bit.ly/2InxX99) Further company coverage:

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