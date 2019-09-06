Switzerland Market Report
September 6, 2019 / 2:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GBL Completes Placement Of Exchangeable Bond For Existing Shares Of Lafargeholcim

1 Min Read

Sept 6 (Reuters) - GBL:

* PLACEMENT BY GBL OF A EUR 750M EXCHANGEABLE BOND FOR EXISTING REGISTERED SHARES OF LAFARGEHOLCIM LTD DUE DECEMBER 30, 2022

* BONDS WILL NOT BEAR INTEREST AND WILL HAVE A MATURITY OF ABOUT 3 YEARS AND 4 MONTH

* SETTLEMENT OF THE BONDS IS EXPECTED TO OCCUR ON SEPT 11, 2019

* BONDS WILL INITIALLY RELATE TO ABOUT 13.2 MILLION LAFARGEHOLCIM SHARES REPRESENTING ABOUT 2.1% OF CAPITAL

* PROCEEDS WILL BE USED FOR THE GENERAL PURPOSES OF GBL Source text: bit.ly/2m4MS1p Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below