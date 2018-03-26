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Market News
March 26, 2018 / 1:26 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-GCP Applied Technologies Proposes Private Offering Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Gcp Applied Technologies Inc:

* GCP APPLIED TECHNOLOGIES ANNOUNCES PROPOSED PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES

* GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC - INTENDS TO OFFER SENIOR NOTES DUE 2026

* GCP APPLIED TECHNOLOGIES - ‍GCP INTENDS TO AMEND EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY TO INCREASE REVOLVING COMMITMENTS THEREUNDER TO UP TO $350 MILLION​

* GCP APPLIED TECHNOLOGIES - INTENDS TO AMEND EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY TO EXTEND MATURITY THEREOF BY ABOUT TWO YEARS

* GCP APPLIED-TO USE OFFERING’S PROCEEDS ,WITH UP TO $50 MILLION OF BORROWINGS & CASH ON HAND TO REDEEM $525 MILLION OF OUTSTANDING 9.500% SENIOR NOTES DUE 2023​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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