Healthcare
April 20, 2020 / 9:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-GE On April 17 Entered Into Senior Unsecured Back-Up Revolving Syndicated Credit Facility At Commitment Amount Of $15 Bln

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April 20 (Reuters) - General Electric Co:

* GE - ON APRIL 17 ENTERED INTO SENIOR UNSECURED BACK-UP REVOLVING SYNDICATED CREDIT FACILITY AT COMMITMENT AMOUNT OF $15 BILLION

* GE - CREDIT FACILITY REFINANCES GE’S PRIOR $20 BILLION BACK-UP REVOLVING SYNDICATED CREDIT FACILITY THAT WAS SCHEDULED TO MATURE IN MAY 2021

* GE - CLOSING OF NEW SENIOR UNSECURED CREDIT FACILITY TERMINATED PRIOR $20 BILLION BACK-UP REVOLVING SYNDICATED CREDIT FACILITY

* GE - CLOSING ALSO TERMINATED GE'S REVOLVING SYNDICATED CREDIT FACILITY THAT WAS SCHEDULED TO MATURE IN DECEMBER 2020 Source text: [bit.ly/2VMCKbx] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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