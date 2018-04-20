BRIEF-GE Q1 Adj. EPS $0.16

April 20 (Reuters) - General Electric Co:
* Q1 2018 ADJUSTED EPS (NON-GAAP) OF $0.16
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.11 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAW STRONG PERFORMANCE IN AVIATION, HEALTHCARE, RENEWABLES, AND TRANSPORTATION IN QUARTER
* POWER AND OIL & GAS INDUSTRIES CONTINUE TO BE CHALLENGING
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95, REVENUE VIEW $122.51 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY REVENUE AND OTHER INCOME $28,660 MILLION, UP 7 PERCENT
* QTRLY BHGE ORDERS WERE $5.2 BILLION, UP 102% REPORTED AND DOWN 3% ORGANIC
* REDUCED INDUSTRIAL STRUCTURAL COSTS BY $805 MILLION AND ON TRACK TO EXCEED COST REDUCTION GOAL OF $2 BILLION IN 2018
* QTRLY BHGE REVENUES WERE $5.4 BILLION, UP 74% REPORTED AND DOWN 14% ORGANIC
* ARE MAKING SIGNIFICANT PROGRESS ON THE $20 BILLION OF DISPOSITIONS PLANNED FOR 2018 & 2019
* SAYS “THERE IS NO CHANGE TO OUR FRAMEWORK FOR 2018”
* WORKING TO RESOLVE LEGACY MATTERS IN DISCONTINUED OPERATIONS, AND RECORDED RESERVE OF $1.5 BILLION RELATED TO WMC FIRREA INVESTIGATION
* MAKING SIGNIFICANT PROGRESS ON THE $20 BILLION OF DISPOSITIONS PLANNED FOR 2018 & 2019
* “WE ARE SEEING SIGNS OF PROGRESS IN OUR PERFORMANCE”
* POWER “INDUSTRY CONTINUES TO BE CHALLENGING AND IS TRENDING SOFTER THAN OUR FORECAST”
* GE CAPITAL RESULTS FOR QUARTER INCLUDE $45 MILLION CHARGE RELATED TO UPDATES TO U.S. TAX REFORM IMPACT ON ENERGY INVESTMENTS
* GE CAPITAL RESULTS FOR QUARTER INCLUDE $50 MILLION NON-CASH CHARGE ASSOCIATED WITH UPFRONT COSTS FROM CALLING ABOUT $2 BILLION OF EXCESS DEBT
* EXPECTS PROCEEDS OF $5 BILLION - $10 BILLION DURING 2018 FROM INDUSTRIAL DISPOSITIONS
* EXPECTS TO FINALIZE TRANSPORTATION DISPOSITION PLANS IN Q2
* EXPECT TO CLOSE SUBSTANTIALLY ALL OF THE DEAL TO SELL EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA AND TURKEY AND GLOBAL AUTOMOTIVE LIGHTING BUSINESSES IN Q2
* EXPECT TO SELL THE REMAINDER OF CURRENT & LIGHTING BUSINESS BY THE END OF 2018 Source text - (invent.ge/2Her7py) (invent.ge/2HFdUpm) Further company coverage: