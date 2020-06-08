Healthcare
June 8, 2020 / 8:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-GE Reopens Prior Debt Offerings For $3 Bln In Proceeds To Enhance And Extend Liquidity

1 Min Read

June 8 (Reuters) - General Electric Co:

* GE REOPENS PRIOR DEBT OFFERINGS FOR $3 BILLION IN PROCEEDS TO ENHANCE AND EXTEND LIQUIDITY

* GE - GE EXPECTS TO USE PROCEEDS TO REDUCE SHORTER-DURATION DEBT

* GE - IN RESPONSE TO A REVERSE INQUIRY FROM A LONG-TERM STRATEGIC INVESTOR, REOPENED PORTIONS OF ITS PRIOR DEBT OFFERINGS FOR GE COMPANY & GE CAPITAL

* GE - EXPECTS TO USE PROCEEDS TO REPAY PORTION OF GE’S INTERCOMPANY DEBT OBLIGATIONS TO GE CAPITAL

* GE - EXPECTS TO PROCEEDS TO REDUCE GE CAPITAL’S OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS. Source text for Eikon: Further company coverage:

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