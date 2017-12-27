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#Market News
December 27, 2017 / 9:27 AM / in 2 hours

BRIEF-Ge To Increase Its Ownership Of Arcam To More Than 90 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

General Electric Co:

* GE TO INCREASE ITS OWNERSHIP OF ARCAM TO MORE THAN 90 PERCENT

* GENERAL ELECTRIC CO SAYS UNIT IS INCREASING ITS OWNERSHIP IN ARCAM AKTIEBOLAG TO MORE THAN 90 PERCENT

* GENERAL ELECTRIC- PLANS TO BEGIN PROCESS UNDER SWEDISH COMPANIES ACT TO ACQUIRE ALL REMAINING OUTSTANDING SHARES OF ARCAM IN A COMPULSORY BUY-OUT PROCEDURE​

* GENERAL ELECTRIC CO SAYS WILL PURCHASE THEIR OUTSTANDING ARCAM SHARES AT SEK 345 PER SHARE

* GENERAL ELECTRIC CO SAYS INTENDS TO REQUEST THAT ARCAM INITIATE ACTIONS TO DELIST ARCAM‘S SHARES ON NASDAQ STOCKHOLM EXCHANGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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