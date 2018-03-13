FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
March 13, 2018 / 9:28 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Geberit CEO says company feels Brexit uncertainty on non residential projects

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Geberit Ag:

* GEBERIT CEO SAYS COMPANY HAS FELT UNCERTAINTY IN BRITAIN DUE TO BREXIT, HAS LED TO DELAYS IN NON RESIDENTIAL PROJECTS

* GEBERIT CEO SAYS SEES ROBUST HOUSING CONSTRUCTION IN BRITAIN BUT SHRINKING NON RESIDENTIAL CONSTRUCTION

* GEBERIT CEO SAYS DOES NOT SEE BREXIT AS A PROBLEM FOR COMPANY AS GETS ONLY 5 PERCENT OF SALES FROM BRITAIN

* GEBERIT CEO SAYS CLARIFIES, SAYS BRITAIN IS ONLY FOUR PERCENT OF COMPANY’S SALES

* GEBERIT SAYS SEES NO MORE RESTRUCTURING AND INTEGRATION COSTS ON EBITDA LEVEL

* GEBERIT CEO SAYS SEES GROWTH COMING FROM RENOVATION RATHER THAN NEW BUILDINGS

* GEBERIT CEO SAYS SEES NO REASON WHY GROWTH IN GERMANY SHOULD WEAKEN

* GEBERIT CEO SAYS FEELS CALM ABOUT POSSIBLE U.S. PROTECTIONISM, COMPANY PRODUCES IN THE U.S. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Rupert Pretterklieber)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.