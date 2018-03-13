BRIEF-Geberit CEO says company feels Brexit uncertainty on non residential projects

March 13 (Reuters) - Geberit Ag:
* GEBERIT CEO SAYS COMPANY HAS FELT UNCERTAINTY IN BRITAIN DUE TO BREXIT, HAS LED TO DELAYS IN NON RESIDENTIAL PROJECTS
* GEBERIT CEO SAYS SEES ROBUST HOUSING CONSTRUCTION IN BRITAIN BUT SHRINKING NON RESIDENTIAL CONSTRUCTION
* GEBERIT CEO SAYS DOES NOT SEE BREXIT AS A PROBLEM FOR COMPANY AS GETS ONLY 5 PERCENT OF SALES FROM BRITAIN
* GEBERIT CEO SAYS CLARIFIES, SAYS BRITAIN IS ONLY FOUR PERCENT OF COMPANY’S SALES
* GEBERIT SAYS SEES NO MORE RESTRUCTURING AND INTEGRATION COSTS ON EBITDA LEVEL
* GEBERIT CEO SAYS SEES GROWTH COMING FROM RENOVATION RATHER THAN NEW BUILDINGS
* GEBERIT CEO SAYS SEES NO REASON WHY GROWTH IN GERMANY SHOULD WEAKEN
* GEBERIT CEO SAYS FEELS CALM ABOUT POSSIBLE U.S. PROTECTIONISM, COMPANY PRODUCES IN THE U.S. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Rupert Pretterklieber)