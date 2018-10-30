FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
October 30, 2018 / 8:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Geberit sees building industry uncertainty driven by global trade war fears

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - Geberit AG:

* GEBERIT CEO SAYS SEES NO SIGNS OF BROAD DOWNTURN IN BUILDING INDUSTRY

* GEBERIT CEO SAYS SEES OVERALL SLIGHTLY LOWER GROWTH RATE FOR BUILDING INDUSTRY IN NEXT QUARTERS

* GEBERIT CEO SAYS COMPANY WILL CONTINUE TO DELIVER SALES GROWTH DUE TO EXPOSURE TO RESILIENT SECTORS LIKE RENOVATION

* GEBERIT CEO SAYS HIGHER RAW MATERIALS PRICES HAVE BEEN COMPENSATED BY PRICE INCREASES

* GEBERIT CEO SAYS EXPECTS RAW MATERIALS PRICES TO STABILISE IN Q4

* GEBERIT CEO SAYS DON’T EXPECT BUILDING INDUSTRY TO TURN NEGATIVE BUT SEES MORE VOLATILITY AND SLOWING IN SOME COUNTRIES

* GEBERIT CEO SAYS BUILDING INDUSTRY UNCERTAINTY DRIVEN BY GLOBAL TRADE WAR FEARS, POSSIBLE TIGHTER MONETARY POLICY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.