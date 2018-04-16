FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
April 16, 2018 / 9:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gebr. Knauf KG Says Delivered Letter To Board Of USG Corp

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - USG Corp:

* GEBR. KNAUF KG SAYS ON APRIL 16, DELIVERED LETTER TO BOARD OF USG CORP - SEC FILING

* GEBR. KNAUF KG SAYS, IN LETTER, “BELIEVE USG’S ACTIONS CLEARLY VIOLATE OUR RIGHTS AS A STOCKHOLDER UNDER DELAWARE LAW”

* GEBR. KNAUF KG SAYS, IN LETTER, “WOULD HAVE HOPED TO HAVE A CONSTRUCTIVE DISCUSSION DIRECTLY WITH USG, AND WE STILL DO”

* GEBR. KNAUF KG SAYS IN LETTER CONTINUES TO DENY OR DELAY RESPONSE TO REQUEST, WILL UNFORTUNATELY HAVE NO CHOICE BUT TO COMMENCE ACTION IN COURTS Source : bit.ly/2qAPWl0 Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.