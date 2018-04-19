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Market News
April 19, 2018 / 6:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gemini Announces Repayment Demand And Appointment Of Receiver

Reuters Staff

1 Min Read

Gemini Corp:

* GEMINI ANNOUNCES REPAYMENT DEMAND AND APPOINTMENT OF RECEIVER

* GEMINI - WAS MADE SUBJECT OF RECEIVERSHIP ORDER BY ALBERTA COURT OF QUEEN’S BENCH UPON APPLICATION OF CO’S SENIOR SECURED CREDITOR ATB FINANCIAL

* GEMINI CORP - ALL OF CO’S BOARD OF DIRECTORS AND OFFICERS HAVE RESIGNED CONCURRENTLY WITH APPOINTMENT OF RECEIVER

* GEMINI - FTI CONSULTING CANADA INC WAS APPOINTED RECEIVER AND MANAGER OF ALL CO’S CURRENT AND FUTURE ASSETS, UNDERTAKINGS, PROPERTIES

* GEMINI CORP - COMPANY’S SHARES CONTINUE TO BE CEASE TRADED Source text for Eikon: Further company coverage:

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