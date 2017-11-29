BRIEF-Gemini restructures leadership and operations

Nov 28 (Reuters) - Gemini Corp:
* TO RESTRUCTURE ITS ALBERTA OPERATIONS TO RESTORE PROFITABILITY BY FOCUSING ON FIELD OPERATIONS
* SIGNIFICANT PERSONNEL REDUCTIONS WILL OCCUR PRIMARILY IN CALGARY WITH ELIMINATION OF 22 STAFF AND 15 CONTRACTOR POSITIONS
* ONE-TIME COSTS INCURRED ARE EXPECTED TO RANGE BETWEEN $2.0 AND $2.5 MILLION, WHICH WILL BE RECORDED IN Q4 OF 2017
* PETER SAMETZ, PRESIDENT AND CEO, ROGER HARRIPERSAD, VP OF HUMAN RESOURCES HAVE RESIGNED FROM GEMINI, EFFECTIVE IMMEDIATELY
* TERRY MARTIN, COO, HAS INFORMED BOARD OF HIS INTENTION TO DEPART GEMINI IN SPRING OF 2018
* GARY WILLIAMS HAS BEEN NAMED INTERIM PRESIDENT AND CEO OF GEMINI CORPORATION, EFFECTIVE IMMEDIATELY
* INITIATED A SEARCH FOR A PERMANENT PRESIDENT AND CEO Source text for Eikon: Further company coverage: