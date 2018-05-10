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May 10, 2018 / 5:08 AM / in an hour

BRIEF-Genentech Phase III IMblaze370 Study Did Not Meet Primary Endpoint Compared To Regorafenib

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) -

* GENENTECH PROVIDES UPDATE ON PHASE III STUDY OF TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) AND COTELLIC (COBIMETINIB) IN PEOPLE WITH HEAVILY PRE-TREATED LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC COLORECTAL CANCER

* GENENTECH - PHASE III IMBLAZE370 STUDY EVALUATING COMBINATION OF TECENTRIQ AND COTELLIC DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL COMPARED TO REGORAFENIB

* GENENTECH- RESULTS FROM IMBLAZE370 SHOWED TREATMENT WITH TECENTRIQ ALONE DID NOT PROVIDE MEANINGFUL CLINICAL BENEFIT COMPARED TO REGORAFENIB Source text for Eikon: Further company coverage:

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