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May 4, 2018 / 9:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Gener8 Maritime Says Financial Statements For Fiscal 2017 To No Longer Be Relied Upon Due To Errors

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Gener8 Maritime Inc:

* GENER8 MARITIME - BOARD, AUDIT COMMITTEE CONCLUDED CO’S FINANCIAL STATEMENTS FOR FISCAL YEAR 2017 SHOULD BE RESTATED, NO LONGER BE RELIED UPON

* GENER8 MARITIME-FINANCIAL STATEMENTS FOR FISCAL YEAR ENDED DEC 31, 2017 TO NO LONGER BE RELIED UPON DUE TO ERRORS IN FINANCIAL STATEMENTS - SEC FILING

* GENER8 MARITIME - TO FILE AMENDMENT TO 2017 ANNUAL REPORT ON FORM 10-K TO REFLECT RESTATED RESULTS FOR YEAR-TO-DATE PERIOD ENDED DEC 31, 2017 ON MAY 4 Source : bit.ly/2HX8HWR Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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