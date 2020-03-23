Healthcare
March 23, 2020 / 2:03 PM / Updated 14 minutes ago

BRIEF-General Dynamics - Business Could Be Negatively Impacted By Recent Coronavirus Outbreak Or Other Similar Outbreaks

1 Min Read

March 23 (Reuters) - General Dynamics Corp:

* GENERAL DYNAMICS - BUSINESS COULD BE NEGATIVELY IMPACTED BY RECENT CORONAVIRUS OUTBREAK OR OTHER SIMILAR OUTBREAKS

* GENERAL DYNAMICS - EXTENT TO WHICH COVID-19 COULD IMPACT BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS & FINANCIAL CONDITION IS HIGHLY UNCERTAIN

* GENERAL DYNAMICS - IN MARCH 2020, AMENDED TWO CREDIT FACILITIES TO, AMONG OTHER THINGS, EXTEND THEIR EXPIRATION DATES

* GENERAL DYNAMICS - $2 BILLION 364-DAY FACILITY NOW EXPIRES IN MARCH 2021 AND $1 BILLION MULTI-YEAR CREDIT FACILITY NOW EXPIRES IN MARCH 2025

* GENERAL DYNAMICS - THIRD CREDIT FACILITY OF $2 BILLION MULTI-YEAR CREDIT FACILITY HAS NOT BEEN AMENDED AND ITS EXPIRATION REMAINS IN MARCH 2023 Source text: (bit.ly/2J8QKXp) Further company coverage:

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