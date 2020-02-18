Healthcare
February 18, 2020 / 12:45 PM / Updated an hour ago

BRIEF-General Mills Says Nearly Half Of Our Company-Owned Häagen-Dazs Shops In Greater China Have Been Temporarily Closed

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - General Mills Inc:

* GENERAL MILLS REAFFIRMS FISCAL 2020 GUIDANCE AT CAGNY

* NEARLY HALF OF OUR COMPANY-OWNED HÄAGEN-DAZS SHOPS IN GREATER CHINA HAVE BEEN TEMPORARILY CLOSED

* NOT ABLE TO QUANTIFY FINANCIAL IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON OUR FISCAL 2020 RESULTS AT THIS TIME

* GENERAL MILLS- GREATER CHINA REGION REPRESENTS ABOUT 4% OF NET SALES, OF WHICH ABOUT 40% ARE NET SALES FROM HÄAGEN-DAZS SHOPS, OTHER FOODSERVICE OUTLETS

* GENERAL MILLS - REMAINING COMPANY-OWNED HÄAGEN-DAZS SHOPS IN GREATER CHINA ARE OPERATING UNDER SEVERELY RESTRICTED HOURS

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.38, REVENUE VIEW $17.23 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below