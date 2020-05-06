Healthcare
May 6, 2020 / 10:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-General Motors Co - Expects Covid-19 Will Materially Impact Results Of Operations During Remainder Of 2020

1 Min Read

May 6 (Reuters) - General Motors Co:

* GENERAL MOTORS CO SAYS AS RESULT OF COVID-19, ESTIMATE IMPACT ON EBIT-ADJUSTED OF ABOUT $1.4 BILLION IN THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2020

* GENERAL MOTORS CO - EXPECTS COVID-19 WILL MATERIALLY IMPACT RESULTS OF OPERATIONS DURING REMAINDER OF 2020

* GENERAL MOTORS CO SAYS ON TRACK FOR TRANSFORMATION ACTIVITIES TO DRIVE BETWEEN $5.5 BILLION AND $6.0 BILLION OF ANNUAL CASH SAVINGS BY END OF 2020

* GENERAL MOTORS CO SAYS ON TRACK TO REDUCE FY 2020 CAPITAL EXPENDITURES TO ABOUT $7.0 BILLION FROM ABOUT $8.5 BILLION ON NORMALIZED RUN-RATE BASIS Source text : (bit.ly/2W9UizR) Further company coverage:

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