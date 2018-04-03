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Market News
April 3, 2018 / 11:23 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Genesee & Wyoming Appoints Two New Directors To Board

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Genesee & Wyoming Inc:

* GENESEE & WYOMING APPOINTS TWO NEW DIRECTORS TO BOARD; ANNOUNCES UPCOMING BOARD CHANGES

* GENESEE & WYOMING INC SAYS ‍APPOINTMENTS EXPAND G&W BOARD TO 12 DIRECTORS, 11 OF WHOM ARE INDEPENDENT DIRECTORS​

* APPOINTS BRUCE CARTER AND CYNTHIA HOSTETLER TO ITS BOARD OF DIRECTORS

* GENESEE & WYOMING - RICHARD ALLERT AND HANS MICHAEL NORKUS HAVE INFORMED BOARD THEY WILL NOT STAND FOR RE-ELECTION AT END OF THEIR TERMS IN MAY 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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