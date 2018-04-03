BRIEF-Genesee & Wyoming Appoints Two New Directors To Board

April 4 (Reuters) - Genesee & Wyoming Inc:
* GENESEE & WYOMING APPOINTS TWO NEW DIRECTORS TO BOARD; ANNOUNCES UPCOMING BOARD CHANGES
* GENESEE & WYOMING INC SAYS APPOINTMENTS EXPAND G&W BOARD TO 12 DIRECTORS, 11 OF WHOM ARE INDEPENDENT DIRECTORS
* APPOINTS BRUCE CARTER AND CYNTHIA HOSTETLER TO ITS BOARD OF DIRECTORS
* GENESEE & WYOMING - RICHARD ALLERT AND HANS MICHAEL NORKUS HAVE INFORMED BOARD THEY WILL NOT STAND FOR RE-ELECTION AT END OF THEIR TERMS IN MAY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: