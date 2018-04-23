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April 23, 2018 / 8:21 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Genesis Healthcare Sells 51 Pct Stake In Chinese Subsidiary GRS-HS To Riswein Health Industry Investment

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Genesis Healthcare Inc:

* PRESS RELEASE - GENESIS HEALTHCARE SELLS 51% STAKE IN CHINESE SUBSIDIARY GRS-HS TO RISWEIN HEALTH INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD

* GENESIS HEALTHCARE INC - DEAL FOR $30 MILLION

* GENESIS HEALTHCARE INC - IN INTERIM, RISWEIN WILL LEND GRS-HS $5 MILLION, WHICH WILL FUND OPERATING EXPENSES DURING WOFE APPROVAL PROCESS

* GENESIS HEALTHCARE INC - RISWEIN AND GRS-HS WILL USE $30 MILLION TO FURTHER FUND EXPANSION IN CHINA Source text for Eikon: Further company coverage:

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