Healthcare
April 27, 2020 / 5:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-GeNeuro Reports Q1 Net Cash Position Of 11.8 Million Euros

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Geneuro SA:

* AT MARCH 31, 2020, GENEURO HAD EUR 11.8 MILLION IN CASH

* COMPANY’S OPERATIONS FUNDED UNTIL MID-2022

* NET CASH POSITION OF EUR 11.8 MILLION, FOLLOWING SUCCESSFUL CAPITAL INCREASE IN JANUARY 2020

* TEMPORARY DELAY OF THE NEW CLINICAL TRIAL OF TEMELIMAB IN MULTIPLE SCLEROSIS (MS) DUE TO COVID-19; RESULTS STILL EXPECTED FOR 2021

* APPOINTMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS EXPERT PR. DAVID LEPPERT, AS CHIEF MEDICAL OFFICER

* TEMPORARY DELAY OF NEW CLINICAL TRIAL OF TEMELIMAB IN MULTIPLE SCLEROSIS DUE TO COVID-19; RESULTS EXPECTED FOR 2021

* ALL INVESTOR AND INDUSTRY EVENTS HAVE BEEN POSTPONED DUE TO COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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