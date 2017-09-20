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BRIEF-Genfit alerts public to potential risk of confusion between elafibranor and lanifibranor
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September 20, 2017 / 4:29 PM / a month ago

BRIEF-Genfit alerts public to potential risk of confusion between elafibranor and lanifibranor

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 20 (Reuters) - Genfit SA:

* REG-GENFIT: RISK OF CONFUSION BETWEEN PPAR ALPHA/DELTA PHASE 3 DRUG CANDIDATE ELAFIBRANOR AND PPAR A/D/GAMMA PHASE 2 COMPOUND LANIFIBRANOR

* INITIAL ALERT ON POTENTIAL MEDICATION ERROR RAISED BY PRESCRIRE, AN INDEPENDENT CONTINUING EDUCATION ORGANIZATION FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS

* RISK OF CONFUSION DUE TO BROAD SIMILARITY BETWEEN INNS ELAFIBRANOR AND LANIFIBRANOR, LATTER RE-USING 10 OF 11 LETTERS OF FORMER, INCLUDING WHOLE SUFFIX Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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