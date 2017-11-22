FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Genfit announces positive outcome of DSMB safety review
Sections
Featured
Mladic reduced to frail genocide defendant
war crimes
Mladic reduced to frail genocide defendant
A defector's getaway
North Korea
A defector's getaway
China's pig farmers go north, upending world's top meat, grain market
China
China's pig farmers go north, upending world's top meat, grain market
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 22, 2017 / 5:38 PM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-Genfit announces positive outcome of DSMB safety review

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - GENFIT SA:

* REG-GENFIT: POSITIVE OUTCOME FROM THE 18-MONTH PRE-PLANNED SAFETY REVIEW BY THE DSMB, IN RESOLVE-IT PHASE 3 CLINICAL TRIAL WITH ELAFIBRANOR

* ‍SAFETY DATA REVIEWED BY DSMB WHICH RECOMMENDED CONTINUATION OF TRIAL WITHOUT ANY MODIFICATIONS​

* ‍POSITIVE OUTCOME OF REVIEW ALLOWS GENFIT TO ACTIVELY PURSUE ITS EFFORT IN ENROLLING PATIENTS AND CONTINUATION OF RESOLVE-IT TRIAL​

* ‍POSITIVE OUTCOME CONFIRMS GOOD SAFETY PROFILE OF ELAFIBRANOR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.