FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
March 13, 2018 / 5:14 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Genfit FY Net Loss Widens To 58.6 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - GENFIT SA:

* 2017: A YEAR OF VERY SIGNIFICANT REINFORCEMENT OF THE CASH POSITION (€274M AT 12.31.2017), WITH ALL PROGRAMS IN THE COMPANY’S PIPELINE MOVING FORWARD

* RESULTS OF PHASE 2 STUDY OF ELAFIBRANOR IN PBC AND FILING OF AN IND APPLICATION FOR LAUNCH OF A PHASE 2 STUDY IN FIBROSIS EXPECTED IN 2018

* FY NET LOSS EUR 58.6 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 33.7 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING LOSS EUR ‍​56.7 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 34.2 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUES AND OTHER INCOME EUR 6.9 MILLION VERSUS EUR 6.8 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.