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BRIEF-Genfit launches an offering of conbertible bonds for around 150 million euros
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October 11, 2017 / 5:55 AM / 10 days ago

BRIEF-Genfit launches an offering of conbertible bonds for around 150 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - GENFIT SA:

* GENFIT LAUNCHES AN OFFERING OF BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (“OCEANES”) DUE 2022 FOR AN AMOUNT OF APPROXIMATELY €150 MILLION

* ‍OCEANES WILL BEAR INTEREST AT AN ANNUAL NOMINAL RATE COMPRISED BETWEEN 3.00% AND 3.50% PAYABLE SEMI-ANNUALLY​

* ‍NOMINAL UNIT VALUE OF OCEANES WILL BE SET AT A CONVERSION/EXCHANGE PREMIUM OF BETWEEN 30% AND 35% TO GENFIT‘S REFERENCE SHARE PRICE​

* BONDS TO BE REDEEMED AT PAR ON OCT 16, 2022‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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