BRIEF-Genfit launches an offering of conbertible bonds for around 150 million euros

Oct 11 (Reuters) - GENFIT SA:
* GENFIT LAUNCHES AN OFFERING OF BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (“OCEANES”) DUE 2022 FOR AN AMOUNT OF APPROXIMATELY €150 MILLION
* OCEANES WILL BEAR INTEREST AT AN ANNUAL NOMINAL RATE COMPRISED BETWEEN 3.00% AND 3.50% PAYABLE SEMI-ANNUALLY
* NOMINAL UNIT VALUE OF OCEANES WILL BE SET AT A CONVERSION/EXCHANGE PREMIUM OF BETWEEN 30% AND 35% TO GENFIT‘S REFERENCE SHARE PRICE
* BONDS TO BE REDEEMED AT PAR ON OCT 16, 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)