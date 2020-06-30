Healthcare
June 30, 2020 / 4:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Genkyotex Announces Dosing Of First Subjects In Its Phase 1 Study With High-Dose Setanaxib

1 Min Read

June 30 (Reuters) - GenKyoTex SA:

* GENKYOTEX ANNOUNCES THE DOSING OF THE FIRST SUBJECTS IN ITS PHASE 1 STUDY WITH HIGH-DOSE SETANAXIB

* STUDY AIMS TO SUPPORT USE OF HIGH-DOSE SETANAXIB IN FUTURE CLINICAL TRIALS, INCLUDING PIVOTAL REGISTRATION TRIAL OF SETANAXIB IN PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS (PBC)

* THIS PHASE 1 STUDY WILL EVALUATE SETANAXIB ADMINISTERED AT DOSES UP TO 1,600 MG/DAY

* GENKYOTEX ANTICIPATES SUPERIOR EFFICACY IN PBC WITH A HIGHER DOSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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