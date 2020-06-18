Healthcare
June 18, 2020 / 5:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GenKyotex Provides New Data From PBC Phase 2 Trial Of Setanaxib

1 Min Read

June 18 (Reuters) - GENKYOTEX SA:

* GENKYOTEX PROVIDES NEW CLINICAL DATA FROM THE PBC PHASE 2 TRIAL PROVIDING FURTHER EVIDENCE OF THE ANTI-FIBROTIC ACTIVITY OF SETANAXIB

* SETANAXIB IMPROVED MARKERS OF COLLAGEN TURNOVER INDICATING REDUCED COLLAGEN SYNTHESIS AND ENHANCED COLLAGEN DEGRADATION IN PATIENTS WITH ADVANCED LIVER FIBROSIS

* THESE RESULTS PROVIDE FURTHER MECHANISTIC INSIGHTS FOR ANTI-FIBROTIC ACTIVITY OF SETANAXIB AND EXPLAIN RAPID REDUCTION IN LIVER STIFFNESS ALREADY REPORTED IN THESE HIGH-RISK PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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