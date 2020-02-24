Healthcare
February 24, 2020 / 6:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Genmab: FDA Accepts sBLA Submitted By Novartis

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Genmab A/S:

* REG-U.S. FDA FILING ACCEPTANCE AND PRIORITY REVIEW FOR SBLA, SUBMITTED BY NOVARTIS, FOR OFATUMUMAB IN RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS

* U.S. FDA HAS ACCEPTED, WITH PRIORITY REVIEW, SBLA SUBMITTED BY NOVARTIS FOR SUBCUTANEOUS OFATUMUMAB IN RMS

* NOVARTIS ANTICIPATES POTENTIAL REGULATORY APPROVAL IN U.S. IN JUNE 2020

* MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR OFATUMUMAB IN RMS ALSO ACCEPTED FOR REVIEW BY EMA WITH POTENTIAL REGULATORY APPROVAL ANTICIPATED BY NOVARTIS BY Q2 OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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