FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-‍Genmab says expect 2017 revenue to be in range of DKK 2,110 – 2,310 mln
Sections
Featured
Lead poisoning lurks in New York City
Special Report
Lead poisoning in America
Lead poisoning lurks in New York City
Shortseller Chanos predicts Musk will leave Tesla
Reuters Global Investment Outlook Summit
Shortseller Chanos predicts Musk will leave Tesla
Oil is the real prize of Iran's Kurdish adventure
World
Oil is the real prize of Iran's Kurdish adventure
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 14, 2017 / 7:53 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-‍Genmab says expect 2017 revenue to be in range of DKK 2,110 – 2,310 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - Genmab:

* ‍GENMAB ACHIEVES USD 25 MILLION MILESTONE FOR FIRST COMMERCIAL SALE OF DARZALEX® (DARATUMUMAB) IN JAPAN AND UPDATES FINANCIAL GUIDANCE​

* GENMAB SAYS ‍EXPECT 2017 REVENUE TO BE IN RANGE OF DKK 2.110 - 2.310 MILLION​

* GENMAB-EXPECT DARZALEX ROYALTIES TO REMAIN IN RANGE OF DKK 930 - 1,100 MILLION WHICH ARE BASED ON ESTIMATED USD 1,100 - 1,300 MILLION OF DARZALEX SALES IN 2017​

* ‍NOW EXPECT OPERATING INCOME FOR 2017 TO BE APPROXIMATELY DKK 1,060 - 1,260 MILLION, COMPARED TO DKK 900 - 1,100 MILLION IN PREVIOUS GUIDANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.