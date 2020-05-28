Healthcare
May 28, 2020 / 4:25 PM / in an hour

BRIEF-Genmab Says Positive Topline Results In Phase III Andromeda Study Of Daratumumab In Light-Chain (AL) Amyloidosis

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Genmab A/S:

* REG-GENMAB ANNOUNCES POSITIVE TOPLINE RESULTS IN PHASE III ANDROMEDA STUDY OF DARATUMUMAB IN LIGHT-CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS

* GENMAB - PHASE III ANDROMEDA STUDY OF DARATUMUMAB IN LIGHT-CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS MET PRIMARY ENDPOINT OF PATIENTS WITH HEMATOLOGIC COMPLETE RESPONSE

* GENMAB - STUDY, CONDUCTED BY JANSSEN BIOTECH MET PRIMARY ENDPOINT OF PERCENTAGE OF PATIENTS WITH HEMATOLOGIC COMPLETE RESPONSE

* GENMAB - JANSSEN WILL DISCUSS DATA WITH HEALTH AUTHORITIES TO PREPARE FOR REGULATORY FILINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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