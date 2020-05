May 4 (Reuters) - Genmark Diagnostics Inc:

* Q1 REVENUE ESTIMATE $29.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.14 — REFINITIV IBES DATA

* SEES FY 2020 GROSS MARGIN GUIDANCE IS INCREASING TO 38% TO 40% RANGE

* FY2020 REVENUE VIEW $108.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA