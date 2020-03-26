BRIEF-Genoway FY EBITDA Down At 0.5 Million Euros

March 26 (Reuters) -
* FY REVENUE EUR 9.5 MILLION VERSUS EUR 10.8 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 0.5 MILLION VERSUS EUR 1.4 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS EUR 1.0 MILLION VERSUS PROFIT EUR 0.6 MILLION YEAR AGO
* WE FULLY CONFIRM OUR 2024 AMBITION, WHICH AIMS TO INCREASE GENOWAY’S SALES TO EUR 30 MILLION AND EBITDA MARGIN TO 25% - CEO
* AS OF DEC 31, 2019, GENOWAY’S SHAREHOLDERS’ EQUITY STOOD AT EUR 6.8 MILLION
* GROSS FINANCIAL DEBT AMOUNTED TO EUR 6.0 MILLION AT END OF 2019
* ANTICIPATES STRONG ACCELERATION OF ITS SALES GROWTH OVER NEXT FIVE YEARS, WITH AVERAGE ANNUAL GROWTH TARGETED BETWEEN 25% AND 35% OVER PERIOD 2020-2024
* TO DATE, ESTIMATED IMPACT OF COVID-19 ON GENOWAY’S BUSINESS REMAINS LIMITED
* SOME PROJECTS ARE LIKELY TO BE POSTPONED OVER TIME DUE TO CORONAVIRUS
* MAINTAINS PRODUCTION AT SLIGHTLY DEGRADED LEVEL WHILE STRICTLY OBSERVING SAFETY INSTRUCTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)